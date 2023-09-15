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Семененко о практике в университете: «Проходил ее в отделении реанимации. Учились уходу за тяжелыми больными с инсультами и инфарктами»

Семененко о практике в университете: «Проходил ее в отделении реанимации. Учились уходу за тяжелыми больными с инсультами и инфарктами»

– После Кисловодска у меня была учебная практика. Проходил ее в отделении реанимации. – О! Ну-ка, расскажи, как это, интересно? – Да, конечно.

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