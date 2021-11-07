«Барса» облажалась с «Сельтой», а «Реал» ушел в отрыв, ЦСКА разгромлен в Сочи, «Сити» сильнее «МЮ», триумф наших фигуристок, Медведев в финале «Мастерса» и другие новости

«Зенит» сгорел в Турине, Роналду тащит «МЮ», «Бавария» и «Юве» – в плей-офф ЛЧ, холдингу «Сити» нужен «Спартак», матчи РПЛ в Москве под угрозой, жеребьевка Кубка России и другие новости