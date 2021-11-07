«Барса» облажалась с «Сельтой», а «Реал» ушел в отрыв, ЦСКА разгромлен в Сочи, «Сити» сильнее «МЮ», триумф наших фигуристок, Медведев в финале «Мастерса» и другие новости

Доброе утро, друзья! Лениво просыпаемся, вспоминаем что сегодня воскресенье и приступаем к нашему дайджесту новостей 😉 Россиянки выиграли командный ЧМ по теннису, «Локо» светит переигровка в ЛЕ, «Барселона» упустила 3:0 в Виго 1.
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