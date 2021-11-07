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«Барса» облажалась с «Сельтой», а «Реал» ушел в отрыв, ЦСКА разгромлен в Сочи, «Сити» сильнее «МЮ», триумф наших фигуристок, Медведев в финале «Мастерса» и другие новости

Доброе утро, друзья! Лениво просыпаемся, вспоминаем что сегодня воскресенье и приступаем к нашему дайджесту новостей 😉 Россиянки выиграли командный ЧМ по теннису, «Локо» светит переигровка в ЛЕ, «Барселона» упустила 3:0 в Виго 1.

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Лена Мисько
Судья явно даёт Живоглядову вторую ЖК. Но не удаляет. Ошибся арбитр. Довольно опытный Шерер, работавший на Евро. Зачехлят надолго. Как и всю бригаду. У турков было 24 часа на апелляцию. Судя по заявлению на официальном сайте, жалоба в УЕФА была подана. Дальше вопросы регламента турнира. Живоглядову не стоило убегать, зная, что у него уже есть жк. Понятно, что от глаз такое не скроется, а клуб может получить переигровку. Олл-ин на победу «Локо» в переигровке? @aloref
Лена Мисько
🔥 "Галатасарай" пошёл до конца и подал заявление в УЕФА об ошибке правил в матче с московским "Локомотивом". Турки требуют переигровки или технического поражения. Не знаю, наверное глупо здесь требовать технического поражения, но переигровка матча теперь более чем возможна. "Наш клуб подал в УЕФА необходимое юридическое заявление о присуждении нам победы из-за ошибки в правилах в матче с "Локомотивом" или о переигровке матча, если наш запрос не будет принят" Нужно ли это "Локомотиву"? Думает нет. Руководство клуба должно проявить все свои способности, чтобы отстоять своё набранное очко, которое ещё даёт теоретические варианты для продолжения борьбы в этом прекрасном турнире. А вот если туда поехать снова, то существует больший риск проиграть и тогда вариант зацепиться за второе место - практически исчезнет.
кузнецов владимир
вопрос еще в том когда переигрывать. окон для лишней игры просто нет
Лена Мисько
значит УЕФА так и ответит
Лена Мисько
Сборную России лишили серебра в эстафете 4х50 на ЧЕ по плаванию 🥈❌ Морозов, Колесников, Суркова и Каменева уже получили медали, но после протеста Польши были дисквалифицированы. Во Всероссийской федерации плавания объяснили, что санкции связаны с нарушением заявленного порядка расстановки на эстафету. 🗣 – Обычная техническая досадная ошибка, которая случается в запарке у спортсменов, за эту ошибку нас наказали, – сказал главный тренер Сергей Чепик. https://goo.su/935l
Лена Мисько
Западные СМИ о российском футболе, [07.11.2021 15:35] *** Экс-судья ФИФА Битнел: "Если Живоглядову показали две желтые карточки и не удалили, будет переигровка" Бывший судья ФИФА Денис Атес Битнел прокомментировал скандальный эпизод в матче Лиги Европы между "Галатасараем" и "Локомотивом". "Арбитр четко показал первую желтую карточку, но, предъявляя вторую, он вытянул руку где-то до середины. Он, вероятно, не упомянул об этом в своем отчете. Похоже на это. Если судья скажет, что показал вторую карточку, но не удалил игрока, будет допущена ошибка в правилах и переигровка матча. Здесь за основу берется не видео эпизода, а заявление судьи. Если он скажет, что было два предупреждения, матч переиграют, но, вероятно, он этого не скажет", - цитирует Битнела Independent Türkçe.
Лена Мисько
⚽️🔥Андрей Шевченко возглавил "Дженоа". Он давно мечтал работать в Италии. Сейчас команда идет на 16-м месте в серии А. На днях оттуда уволили тренера Давиде Баллардини. Шевченко ранее тренировал сборную Украины, выведя ее в четвертьфинал последнего чемпионата Европы. Шевченко - 45 лет https://twitter.com/GenoaCFC/status/1457324460286033936?s=20

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