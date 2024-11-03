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РИА Новости: украинская полиция насильно забирала детей из Горняка

РИА Новости: украинская полиция насильно забирала детей из Горняка

Жительница недавно взятого под контроль ВС РФ города Горняк в Донецкой народной республике (ДНР) Ирина рассказала РИА Новости, что ей приходилось прятать своего ребенка от насильственной эвакуации на Украину.

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