РИА Новости: украинская полиция насильно забирала детей из Горняка

Жительница недавно взятого под контроль ВС РФ города Горняк в Донецкой народной республике (ДНР) Ирина рассказала РИА Новости, что ей приходилось прятать своего ребенка от насильственной эвакуации на Украину.
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