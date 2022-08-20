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Военнослужащие Приморской общевойсковой армии ВВО провели занятие по топографии для юнармейцев

Военнослужащие Приморской общевойсковой армии ВВО провели занятие по топографии для юнармейцев

В ходе занятия, военнослужащие объяснили ребятам, как правильно сориентировать карту на местности, а также как измерить расстояние между двумя точками на карте.

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