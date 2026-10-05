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Вешенки и грибная капуста: какие грибы собирают в Алтайском крае в разгар осени. Фото

Вешенки и грибная капуста: какие грибы собирают в Алтайском крае в разгар осени. Фото

В начале октября в лесах Алтайского края находят разнообразные грибы, среди которых оказываются и краснокнижные.

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