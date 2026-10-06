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Царьград

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Дмитрий Песков: Путин принимает поздравления в день рождения

Дмитрий Песков: Путин принимает поздравления в день рождения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что для Владимира Путина главное в день рождения — поздравления от близких.

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