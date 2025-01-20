🇷🇺🚁Кадры боевой работы ударных вертолётов Ка-52 по позициям украинских формирований на одном из направлении СВО💥 #ВКСРФ #Ка52 #Пуск #Ракета #ВСУ #СВО.
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🇷🇺🚁Кадры боевой работы ударных вертолётов Ка-52 по позициям украинских формирований на одном из направлении СВО💥 #ВКСРФ #Ка52 #Пуск #Ракета #ВСУ #СВО.
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