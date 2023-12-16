18 человек, которые просто пришли на новогодний корпоратив и чуть салатом от неожиданности не поперхнулись

Да, на работе принято соблюдать субординацию. Но раз в году, перед Новым годом, появляется возможность оказаться со своими коллегами в неофициальной обстановке и узнать их с новой, подчас неожиданной стороны.
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