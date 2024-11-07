В Краснодаре пройдет 31-ая Международная выставка «ЮГАГРО 2024»

С 19 по 22 ноября 2024 года Компания «Щелково Агрохим» примет участие в 31-ой Международной выставке сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО».
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