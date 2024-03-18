В слитых в интернет американским нацгвардейцем Тейшейрой документах Минобороны США нашли данные о боях за Артёмовск

Опубликованные в игровой онлайн-группе лейтенантом разведывательного подразделения военно-воздушных сил национальной гвардии США Джеком Тейшейрой документы министерства обороны США содержат, в числе прочего, и информацию о боях за Артёмовск.
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