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В слитых в интернет американским нацгвардейцем Тейшейрой документах Минобороны США нашли данные о боях за Артёмовск

В слитых в интернет американским нацгвардейцем Тейшейрой документах Минобороны США нашли данные о боях за Артёмовск

Опубликованные в игровой онлайн-группе лейтенантом разведывательного подразделения военно-воздушных сил национальной гвардии США Джеком Тейшейрой документы министерства обороны США содержат, в числе прочего, и информацию о боях за Артёмовск.

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