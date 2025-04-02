⚡На портале «Госуслуги» появился довольно полезный раздел «Сим-карты», в котором пользователь может просмотреть перечень всех мобильных номеров, зарегистрированных на его имя.
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⚡На портале «Госуслуги» появился довольно полезный раздел «Сим-карты», в котором пользователь может просмотреть перечень всех мобильных номеров, зарегистрированных на его имя.