Экс-директор Музея-института Геноцида армян Айк Демоян потребовал возбудить уголовное дело против Никола Пашиняна, Араика Арутюняна и Жанны Андреасян, обвинив их в коррупционной схеме при покупке за $485 тыс.
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