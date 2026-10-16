Прокуратура Челябинской области через суд добилась возвращения муниципалитетам 402 объектов ЖКХ, включая 200 км коммунальных сетей, которые были переданы частным компаниям в аренду вместо заключения концессионных соглашений.
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