На Дне оленевода в ЯНАО побьют рекорд России по строганию мяса оленины

В Аксарке (ЯНАО) 30 марта будет проходить ямальский праздник День оленевода. Главным событием станет установление рекорда России по наибольшему весу строганины из оленины, сообщил глава Приуральского района Иван Сакал.
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