В рубрику #НАКИПЕЛО Интересно у некоторых дол. Есть вообще мозг или черезчур весело в такое время, когда в регионе объявлена Беспилотная опасность, салют пускать?! Район 5-й школы.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В рубрику #НАКИПЕЛО Интересно у некоторых дол. Есть вообще мозг или черезчур весело в такое время, когда в регионе объявлена Беспилотная опасность, салют пускать?! Район 5-й школы.
Свежие комментарии