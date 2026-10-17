В Брянской области создан первый отечественный селекционный комбайн завода "Брянсксельмаш". Губернатор Егор Ковальчук отметил его уникальность в сборке семян на узких полосах культур.
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