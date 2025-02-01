Пенсионеры и другие люди с соцвыплатами могут из ничего получить от банка от 1,5 до 3 тысяч рублей: все зависит от карт Ольга БезродняяМножество банков запустили бонусные программы, предлагающие разовые выплаты для пенсионеров и других категорий граждан, получающих социальные выплаты.
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