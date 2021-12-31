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Боевик "Айдара" "выбил зубы" напавшим на украинцев полякам

Боевик "Айдара" "выбил зубы" напавшим на украинцев полякам

В польском городе Вроцлаве произошла драка между местными жителями и боевиком батальона "Айдар". Это произошло несколько дней назад, но о событии только сейчас написал один из участников формирования Виталий Корун на своей странице в Facebook.

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