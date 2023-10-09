Пушков: из-за эскалации в Израиле приоритетность Украины для Запада уменьшится

Председатель комиссии Совета федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказал мнение, что после начала конфликта вокруг сектора Газа США будут работать по двум направлениям - украинскому и израильскому.
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