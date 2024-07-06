МИД Индии: Моди намерен обсудить с Путиным дисбаланс в торговле с РФ

Возникновение дисбаланса в торговле между Индией и РФ станет для индийского премьера Наренды Моди одной из приоритетных тем в ходе запланированных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает Reuters со ссылкой на главу МИД Индии Виная Кватры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии