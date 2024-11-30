Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 740 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей
    "И чиновникам то же самое, пестовал Кирилл Кабанов." Аффтарь! Учи русский язык!!  ПЕСТОВАТЬ - это учить, воспитывать....Лоббист мигрантов...
  • Александр Платов
    Твой пример - сраться - он из поста в пост вместе с тобой и твоей вонью вонью кочует. Так что есть пример, как усирае...Лоббист мигрантов...
  • Олег Самойлов
    блядаффффф! Так ты, значит, срешься регулярно, коль опыт у тебя такой богатый есть? Да, выблядочек шалавий, ты уже с ...Лоббист мигрантов...

Байдена возмутили российские удары по ВСУ

Автор: РИА Новости Действующий президент США Джо Байден, ранее неоднократно одобрявший поставки ВСУ американского оружия, которое те используют против мирных жителей регионов России, назвал ответные российские удары по позициям украинских военных «возмутительными».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх