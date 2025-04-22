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Петербургский дневник

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Деловая программа ПМЮФ-2025 будет состоять из 10 тематических блоков

Деловая программа ПМЮФ-2025 будет состоять из 10 тематических блоков

Девиз мероприятия — «Право: уроки прошлого для мира будущего» Деловая программа Петербургского меэжународного экономического форума будет представлена десятью тематическими блоками: «Время героев — право героев», «Эффективное право — эффективному государству», «Право и общество», «Цифровизация в праве», «Развитие законодательства», «Право и бизнес», «Международное право в меняющемся мире», «Разрешение споров», «Юридическое сообщество: образование, профессия и призвание» и «Экосистема: окружающая среда и право».

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