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Новости экономики России

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Российский рынок – безжалостный и беспощадный

Российский рынок – безжалостный и беспощадный

Российский фондовый рынок накануне закрылся продажами - индекс МосБиржи впервые с декабря 2023 года ушел под отметку 3000 пунктов и по итогам дня закрылся снижением на 2,56% - на отметке 2975,75 пункта, РТС опустился на 2,4% до 1067,01 пункта.

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