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Депутат АдГ посоветовал противникам переговоров с РФ пойти в окопы

Депутат АдГ посоветовал противникам переговоров с РФ пойти в окопы

ТАСС/dpa/picture-alliance/Fabian Sommer Конфликт на Украине нужно решить при помощи переговоров. Всем, кто против такого метода, стоит самим пойти на фронт, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Райнер Ротфусс.

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