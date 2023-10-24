Депутат АдГ посоветовал противникам переговоров с РФ пойти в окопы

ТАСС/dpa/picture-alliance/Fabian Sommer Конфликт на Украине нужно решить при помощи переговоров. Всем, кто против такого метода, стоит самим пойти на фронт, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Райнер Ротфусс.
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