Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержал нежелание президента Украины Владимира Зеленского проводить выборы в стране, а также выразил поддержку после критики со стороны президента США Дональда Трампа.
Стармер поддержал Зеленского после критики Трампа
Комментарии
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Вадим Лебедев
Высокомерие и тупоголовость бриттов - погубит.Уже давно все видят, ххто-вы есть...
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19 час.
Сергей
Любые европейские военные, инструкторы или кто- насрать, ДОЛЖНЫ БЫТЬ и БУДУТ уничтожены в свинарнии!!!!
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17 час.
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