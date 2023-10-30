В Китае заявили, что никогда не позволят Тайваню отделиться

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) никогда не позволит Тайваню отделиться от КНР. Об этом на Сяншаньском форуме по безопасности рассказал Чжан Юся, заместитель председателя Центрального военного совета Китая.
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