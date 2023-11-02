В России призвали не допустить применения запрещенного оружия Израилем

Нельзя допускать применение запрещенных видов оружия, в том числе, снарядов с белым фосфором, ни Израилем, ни любой другой страной мира, поскольку это чревато чудовищными последствиями для гражданского населения.
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