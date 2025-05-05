Врачи спасли жизнь трехмесячной девочке с гигантской опухолью мозга

Врачи Национального центра нейрохирургии успешно провели одну из самых сложных операций – удалили гигантскую опухоль головного мозга трёхмесячной девочке, передает «24KZ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.
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