Украинская ассоциация футбола обиделась на ФИФА и УЕФА из-за карты страны без Крыма на жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира

Украинская ассоциация футбола обиделась на ФИФА и УЕФА из-за карты страны без Крыма на жеребьевке отборочного турнира чемпионата мираВ УАФ назвали карту, появившуюся на экране во время трансляции, «абсолютно неприемлемой» и обвинили международные футбольные организации в непоследовательной позиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии