Украинская ассоциация футбола обиделась на ФИФА и УЕФА из-за карты страны без Крыма на жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира

Украинская ассоциация футбола обиделась на ФИФА и УЕФА из-за карты страны без Крыма на жеребьевке отборочного турнира чемпионата мираВ УАФ назвали карту, появившуюся на экране во время трансляции, «абсолютно неприемлемой» и обвинили международные футбольные организации в непоследовательной позиции.