Более 56 млн рублей направят на реставрацию объектов Казанского кремля

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В Казани планируют провести масштабные ремонтные работы на территории Северного корпуса, башни Сююмбике и Юнкерского училища, входящих в архитектурный ансамбль Казанского кремля.
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