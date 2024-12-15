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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» сократил отставание от лидирующего «Ливерпуля» до 2 очков, сыграв на матч больше. «Арсенал» – 3-й, «Ман Сити» – 5-й, «МЮ» – 13-й

«Челси» сократил отставание от лидирующего «Ливерпуля» до 2 очков, сыграв на матч больше. «Арсенал» – 3-й, «Ман Сити» – 5-й, «МЮ» – 13-й

«Синие» сегодня обыграли «Бренторд» (2:1), «Ливерпуль» в субботу сыграл вничью с «Фулхэмом» (2:2). Мерсисайдцы лидируют в АПЛ, набрав 36 очков в 15 играх.

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