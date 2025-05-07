Прервала молчание: Юлия Ковальчук ответила на скандальные высказывания мужа

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук впервые вышли в свет после громкого скандала. Какими нелестными словами артист ранее публично высказался о жене? Из-за чего певец поругался с подписчиками? Кто обвинил его в изменах супруге? И как на выпад мужа отреагировала сама знаменитость? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».