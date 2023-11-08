Ким Кардашьян, Эшли Грэм, Эмма Робертс на открытии магазина Swarovski в Нью-Йорке

В Нью-Йорке на Пятой авеню прошло торжественное открытие флагманского магазина Swarovski. Мероприятие посетили Ким Кардашьян, которая начала сотрудничество со Swarovski, её коллега по сериалу "Американская история ужасов" Эмма Робертс, Гвинет Пэлтроу, Эшли Грэм и другие.
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