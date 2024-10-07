Светлаков: Овечкину нужно ставить памятники из хлеба

Известный комик рассказал о знакомстве с хоккеистом и об отношении к нему. Актер Сергей Светлаков поделился мнением о том, сможет ли нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.
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