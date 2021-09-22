О нищих брянских старушках

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕБизнес и финансыО нищих брянских старушках Ингвар Коротков Народ у нас нищает на глазах. Это мне милая дама сообщила.Вернуться к статье1438НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИрина52Работники нищают, воры богатеют. Только и всего. А бабка грибы не от хорошей жизни продает. Ей деньги нужны на уголь,дрова и т.д. Дом обходится ох как недешево, на пенсию не протянешь или протянешь ноги...Евгений НатесовТы явно не в России живёшь.Евгений БлагородныйБабки и при СССР грибами торговали. Соберут у проезжей части,и тут-же продают.А2Александр 24В доме-то своём жили когда-нибудь? У нас с женой дом со всеми удобствами 60 кв.м - коммунальные за месяц 2,5 тыс. Много? И на свои две пенсии ( общая 33 тыс.) живём прекрасно и счастливо.Дмитрий Соловьеви какие коммунальные услуги в своем доме ?? кому-то для счастья и пузыря самогонки хватит.Дмитрий Соловьевне, они счс завопят что бабка чисто их спортивного интересаА2Александр 24Это ты про себя что ли насчёт самогона-то? Читать разучился? Написал же - дом со всеми удобствами,а за удобства надо платить. Или ты после бутылки самогона и про коммуналку забываешь?Дмитрий Соловьевнеа, я в России живу и подтверждаю. даже Путин и Мишустин недовольны ростом цен, а у тебя в дурдоме цены не растут приезжай, устроим опрос населения, слабо ??? кстати и макарошки дорожают, уже анонсировали в новостях возражать небось будешь ?Дмитрий Соловьеввот сразу и понятно что НИКУЯ ты не в СВОЕМ доме живешь, брехло туево. в СВОЕМ доме коммуналки НЕТ, только по счетчикам за потребленные ресурсы а еще расходники типа дров если твердотопливный котел а за удобства никуя не платишь, НЕ ГОСТИНИЦА, хоть во дворе "удобства" хоть в домеА2Александр 24Ты точно после бутылки. Ты даже не понимаешь,что такое коммунальные услуги. Т.е. по-твоему оплата по счётчикам - это не коммуналка? Ну,так спроси у жены,она тебе объяснит.Дмитрий Соловьевсразу видно что в дурдоме тебе все бесплатно ВОДА, ЭЛЕКТИЧЕСТВО, ГАЗ - это НЕ УСЛУГИ, идиотина. это потребленные ресурсы.А2Александр 24Список КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, которые предоставляются жителям: Холодная вода (ХВС) Горячая вода (ГВС) Тепловая энергия Водоотведение Электроснабжение Газоснабжение, в том числе бытовой газ в баллонах Отопление Твердое топливо при наличии печного отопления Содержание и ремонт общего имущества Вывоз мусора. Это для таких,как ты идиотов "Перечень КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ " согласно действующему законодательству. Пить надо меньше - совсем с глузду съехал. У тебя услугами,наверное,является только оплата проституток,т.к. жены у таких дебилов быть не может. Всё остальное у тебя - РЕСУРСЫ.Ritchie Blackmoreнатёсова, овечка, тебе леденцы выдали на неделю?АлексейА меня цены не беспокоят.............потому что в магазины хожу за продуктами. Покупаю то, на что денег хватает.............голодным спать не ложусь.Александр АлександровСамогонка из розетки течёт? И газовый котёл отопительный самогонкой заправлять? Ну и в ванной тоже из крана самогонка течёт? Вам-то конечно... и пузыря самогонки хватит, чтоб потом орать, как плохо живётся.bianka БелаяДык ..у их денег куры нк клюють, а ему на водку не хватаи-ить.bianka БелаяДык ..у их денег куры нк клюють, а ему на водку не хватаи-ить.ГусЕна500 руб кг грибов не от хорошей, а от очень хорошей жизни.ГусЕнаНапример, вода, газ ( отопление), свет, инет, канализирование. Или ты думаешь в домах все само мобой? Ты явно не в России живешь...ГусЕнаХаха, а платежи за газ, воду, свет-это НЕ КОММУНАЛКА? чет ты дядя совсем тупаришь...Поджилки трясутся?ГусЕнаТочно, еще вывоз мусора забыла...АлексейВот твои пасквили мне постоянно попадаются. 70 % в большинстве своем из бруса и кругляка возрастом 60-70 лет в нашем городе перестроены в шикарные особняки со всеми коммунальными удобствами, сплит системами и современными газонами. При партии Единая Россия мы жить будем еще лучше. На самогон перегнали в этом году 160литров браги. Купили 176 кг картошки по 30 р за килограмм. Завтра привезут 24 кг барана по 300 руб за кг. На подарок Президента купил джинсы,куртку, туфли и телефон.............да и курю пачку Явы в день. Ежели у тебя хуже, то ты сам дурак.TatyanaНу, не знаю)))) Две недели назад в Луге на рынке килограмм белых стоил 900 рэ)) Я не покупала - мы сами набрали - хоть попой ешь))) Но поинтересовалась)))TatyanaОн и есть сам дурак))) Даже если у него не хуже)))Лариса ШемисоваСколько себя помню по обочинам дорог всегда стояли люди и продавали ягоды и грибы, и при СССР, и при ельцине, и при любой власти, а вот одна моя соседка сидит и продаёт, а ей другие соседи всю сельхоз продукцию на продажу отдают, она до 100 тыс зарабатывает в сезон, но выходит и зимой, там меньше выходит тыс по 30 - продаёт соленья , варенье и подобное, она говорит внукам помочь надо. Ещё одна бабка сидела - ей вообще 95 лет, ей принесут дети и она сидит, общается, говорит им стыдно сидеть, а мне всё равно где сидеть, здесь или у подъезда, жалко много пропадает.Дмитрий Соловьевклоун, ты ни разу не жил в своем доме твоя терминология относится к многоквартирным домам и офисам,ПРИДУРОК а при ЕДре хорошо живет только кучка жуликов, ПШЕЛ НАКУЙДмитрий Соловьевты придурок даже не в курсе что при ЕДре Россия уже живет длительный срок ? ты вообще бредишь, укуренный.Евгений НатесовА почему когда ты с чем-то не согласен, то твоя быдлость так и прет?Дмитрий Соловьевза своей быдлостью селеди, а лучше за достоверностьюГусЕнаЧеоез Марийку ехала-500 руб. Правда, можешь вылезти и сам набирать, но это время.ГусЕнаЯ живу в своем доме. Мало того, и коммуникации все проводили за свой счет. Пока мурло типо тебя отсиживалось в многоквартирных домах. Ничего не жднли от государства. Сами все. А вот обьявили что дорогу нам будут делать. Дпже до нас руки дошли. Видать, Быдло кже наелось...АлексейКогда иду я в Подмосковье, где пахнет мятой травой. Природа шепчет мне с любовью свои заветные слова- Россия, Россия Родина моя..........а какой дьявол в тебе вырабатывает ненависть ко всему русскому?Дмитрий Соловьевтебе придурку персонально - РОССИЮ я люблю, а ненавижу тех, кто ее разворовывает, ты понял, придурок ???? вот ты прислуживаешь тем кто Россию распродает рс - ты явно НЕрусский, как и тех кого я критикую , русскими назвать нельзя, потому что они ведут себя КАК ВРАГИ РоссииДмитрий Соловьевтебе еще раз про коммуналку - в СВОЕМ доме ты платишь только по счетчикам, газ, эл-во ( если есть ) научись отличать потребленную энергию и газ от УСЛУГ тебе счастливому на самогонку не хватает, видимо вот ты куришь мухоморыАлексейА себя ты как называешь? Тебя мать родила, вырастила и выучила. Вот и живи в мире и ладу с соседями, с коллегами по работе. А я сообщу твоим друзьям, какое ты паршивое ЧМО.Дмитрий Соловьевкто я - мои окружающие лучше тебя знают и мама и папа мои ЖУЛИКОВ не любили, да кто их любит, кстати ? а чмо по всем параметрам тыДмитрий Соловьевкривой список, ВОДА это ресурс, как и газ и электичество УСЛУГИ это вывоз, ремонт, уборка.Дмитрий Соловьевесли бы ты ходил в магазины то цены бы тебя БЕСПОКОИЛИ впрочем если ты бухой постоянно то тебя ничего не беспокоитАлексейТеперь понятно отчего ты лютуешь- потому что ты тупой инженер с высшим образованием и без способностей к логическому мышлению, несчастный в браке и больной. До пенсии тебе еще далеко и дожить до нее ты не сумеешь.Дмитрий Соловьевнет, в домах все зависит ОТ КОММУНИКАЦИЙ,которые можно подвести. таки вот вся фишка в том что платишь ТОЛЬКО по счетчикам а УДОБСТВА, которые пациент приплетает - обеспечивашь себе САМ, хоть под куст в туалет ходи, хошь в сортир, а хошь септик установи, я доступно излагаю ?Дмитрий Соловьеввидимо ты про себя ???Дмитрий Соловьевты не знаешь откуда самогонка течет ??? сходи проконсультируйсяАлексейНет, я про тебя говорю тебе. Я то пенсионер, пенсия 20 т.р. сын крутой бизнесмен-каждый месяц червонец на карточку ложит...........я в жизни свое дело сделал, а ты себя сделать не сумел, теперь винишь за это любого и каждого в своей бестолковости. Даже хоронить тебя в кредит будут близкие.Дмитрий Соловьевтебе убогому откель знать, что я сумел а что нет ?? тебе по сути вопроса ответить нечего, ты сьезжаешь на другое, что говорит о твое никчемности впрочем мне важно мнение ЛЮДЕЙ адекватных, ты к таковым НЕ относишьсяАгрофена ИвановаХа-ха-ха-ха---- у нищих старушек телефонные разбойники миллионы крадутЬ)))))))Лада МираДа уж,кончится Советское миллионное наследство ,новые поколения в наследство уже сейчас получают ипотечные и кредитное банковское" благополучие "долги и набеги коллекторов ... А айфоны и андроиды на Авито за гроши можно купить ,да и дети внуки покупая новое отдают свои б/у модели старикам. У меня одноклассница лет 40 живет в деревне и многие годы с кнопочным прожила ,а тут внуки сбросились на ДР Самсунг новенький купили ,привезли . Она первое время капризничала ,типа ненать ,а теперь в раж вошла ,научилась быстро. Теперь и фото и видео шлет, вацаппе мы с нею чуть ли не каждый день видимся и открыла для себя инет )Лада МираДа уж,кончится Советское миллионное наследство ,новые поколения в наследство уже сейчас получают ипотечные и кредитное банковское" благополучие "долги и набеги коллекторов ... А айфоны и андроиды на Авито за гроши можно купить ,да и дети внуки покупая новое отдают свои б/у модели старикам. У меня одноклассницалет лет 40 живет в деревне и многие годы с кнопочным прожила ,а тут внуки сбросились на ДР Самсунг новенький купили ,привезли . Она первое время капризничала ,типа ненать ,а теперь в раж вошла ,научилась быстро. Теперь и фото и видео шлет, вацаппе мы с нею чуть ли не каждый день видимся и открыла для себя инет )Агрофена ИвановаА ещё это молодое поколение получит от своих старушек- миллионные наследства - в виде квартир и домов!!!- ЧТО НЕ ПОЛУЧАЮТ В сша И ес((((((ГусЕнаНе писти, старухаЛюдмила РедькоПро телефон не вранье. Я также покупала у бабульки малину и тоже не оказалось сдачи с тысячи и она тоже предложила сбросить деньги на телефонЛада МираЯ первоклашкой уроки под керосиновой лампой вечером поздно доделывала ,а в школе перьями писали и чернила в таблетках разводили . Мой первый кнопочный LG почти 20 лет назад был куплен в комиссионке по дешевке " на пробу" и всякие разные марки и виды покупались б/у , а позже сенсорный ,а дальше уже смартфон и не один меняла по случаю и не дорого . И уже 13 лет ПК так же б/у не раз меняла и последний лет 7 назад сын приятельницы отдал старый игровой комп ,так я за эти годы потихоньку все "железо" сменила ,мощныйРумина Мавлеева (Саитова)Мне по наследству от детей и внуков остается..ГусЕнаЯ летом кулек ягод-земляники так покупала. У детей. А невдалеке тетки штук пять в креслах сидят. А инет еще плохо ловит. Отпустили, скпзав:" не забкдьте оплатить". Через 40 км остпновилась-оплатила.ГусЕнаОт плохой жизни разбогатела:))))Дмитрий Соловьевлукавая плядь афтор скоро покажет фотку яхты абрамовича и сделает вывод что все россияне - олиграхи. для определения уровня жизни в регионе нужна реальная статистика ДОХОДОВ населения, при чем во всех социальных группах, а не подсчет авто на заправке.ГусЕнаНакуя, тебе яхта?Дмитрий Соловьева кто те сказал что мне она нужна впрочем при СССР у простых работяг у многих лодки были, это роскошью не считалосьГусЕнаИ сейчас лодок хоть зас рись. Недаром сервис " хранение лодок" развивается.Дмитрий Соловьевпри СССР все берега в Пскове были утыканы лодочными причалами, сейчас - мизерное количество. зато показательно яхтклуб появился, но общее кол-во плавсредств у населения меньше раз так в 200 ( примерно )ГусЕнаТы пенсионер с минимальной пенсией и имеешь 2 машины. Путен-ссуко.Дмитрий Соловьевкто те сказал что я пенсионер ??? протрезвись а машины РАЗНЫЕ бывают, скажем так от 200 тыр за ту которая более или менее.Дмитрий Соловьевавтор, по твоей логике можно встать на заправке на трассе, насчитать 100 дорогих авто за день а потом сказать что это бабульки из ближайшей деревни какие богатые.ГусЕнаВ Москве с мужем стоим и он замечает:" Смотри, здесь нет ни одной российской ашины..." Я начинаю смотреть-невидать....И тут подьезжает Лада Калина и ттатам!...но, номер 116 регион:))))Дмитрий Соловьево чем это говорит ? о том что и машины уже сделать НЕ могут, те которые более или менее по сути перелицовка "французов" а далее, КОЛ-ВО машин в москве НЕ говорит о том что люди в России живут хорошо, да ???ГусЕнаВ Саратове один хлам. А машины делать мы никогда не умели. И что? Ездим на мерседесах. Сего ты парковку никак не найдешь, как Ландкрузер в Риме?:))) Я видела как комбайнер приехал к комбайну на новеньком логане.Дмитрий Соловьевты найди в логане деталь сделанную в России, кроме этикетки машины делать раньше хоть как-то умели, как и многое другое кстати показательно сравнение с китаем в конце 80-х и СЕЙЧАС. про "ездим" - кто на майбахе, кто пешком. на 17 тыр "среднему классу" трудновато даже жигуль старый содержать, он сам дешевых но накладистыйГусЕнаА твоц собутыльник харяченко ездит на ниссане и рыдает что машину содержать не может....А что значит " содержать"? Ты хоть знаешь?Дмитрий Соловьеву меня нет собутыльников и я не коммунист. что такое содержать машину знаю очень хорошо, у меня их 2.ГусЕнаБабки на фото такие " изможденные"...Всю ночь грибы собирали. А жрали траву-ишь опухли....ГусЕна2! Рыдаю. У кого украл? Ну и на какую сумму в месяц содержание? Какой налог?Дмитрий Соловьевсодержание = бензин + ремонты, + запчасти, если ты не в курсе. прямо пропорционально тому сколько ездишь, точно не считал примерно 5 тыр мес горючка, если накинуть ремонты и раскинуть по месяцам то грубо 3 тыр добавим. ты страховку забыла еще, страховка + ТО + налог примерно 10 тыр в год за единицу. короче если доход 17 тыр то содержание авто будет ОЧЕНЬ накладно, надо в авто жить и ничего не жрать средний класс у нас стало быть пешеходыГусЕнаЗнач у тебя машинко не старше 3 лет экономкласса. В КРЕДИТ. Я-средний класс. Мне расскажи все про средний класс:))) Итак, у тебя пенсион в районе 20 000-в год 500 000. Обслуга машины- 100000+ вторая , думаю, подороже, типо форда или ниссан кашкай. Еще 120 000. Полагаю, раз два авто, есть второй человек с доходом. Еще 500 000. Так-то бюджетно выходит:)))А2Александр 24Специально сейчас жена посчитала коммуналку - получилось на круг 3,5 тыс. в месяц. Так что до нищеты далеко. ( Сейчас всё равно идиоты накинутся с минусами наперевес ).Дмитрий Соловьевдавай по пунктам.. а идиот тут ты, потому что 33 тыр на двоих - УЖЕ НИЩЕТА, ПО СУТИ ты даже не "средний класс" (по Путину, не дотягиваешь до 17 тыр на человека), так что ты - бедный.. РС - еще скажи если валенки есть, то уже богатый повторно, кому чтоА2Александр 24Если ты каждый день по бутылке хлебаешь,то конечно тебе и 50 тыс. не хватит,да ещё по две пачки сигарет,наверное. Так что назло вам - пустобрёхам я живу прекрасно и никак уж не в нищете. А ты можешь считать как угодно - мне ни жарко и не холодно.Наталья ВодяхинаВы Алексанадр 24 наглец. А если пенсия 8,5 тысяч рублей и других доходов нет.АлексейК пенсии добавляют социальное пособие до прожиточного минимума, а вот попрошаек за ради христа на улицах не видать, на лечение просят.ГусЕнаНе ври, Водяркина, пенсии до минималки дотянули всем. И коммуналка 50%Виктор МуравьевЧто-то многовато у вас коммуналки за месяц - 3,5 тыр. Это при 60 кв.м жилплощади! У нас со старушкой тоже свой особняк, так вся коммуналка (вода, газ, электро) в феврале (максимум) этого года получилась 9377 рубликов, а в июле 3330 руб. Но это при отапливаемой площади 360 кв.м. А полная площадь дома почти 500 кв.м. При этом, в доме 43 окна, и 40 люминесцентных светильников (2 трубки по 36-40 вт), 4 холодильника, 5 настольных компов, 3 телевизора. Чегой-то дороговато у вас...Дмитрий СоловьевВиктор, термины не путайте. Вода, газ, электро это НЕ услуги. услуги это вывоз мусора, уборка помещений, содержание жилплощади, прочее НЕ ПО СЧЕТЧИКУ для частного сектора из комм.услуг вывоз мусора и септика, и то смотря кто вывозит.Дмитрий Соловьевесли докажет что у нее пенсия меньше, разницу компенсируешь ?Дмитрий Соловьев50 тыс руб это нищий для бедных странГусЕнаДаГусЕнаНеписти.ГусЕнаБогат не тот, кто гроши зарабатывает как ты-тебе всегда мало будет. А тот кто жизнью доволен и счастлив.Дмитрий Соловьева ты за себя говори, насчет кому мало кому много. а еще лучше скажи тем кто страну разворовывает, ну неужель им миллиардов долларов не хватает ? ведь воровали бы в 2 раза меньше, не обеднели бы и поводов для протестов было бы меньшеГусЕнаТы про Киров лес и навального?Дмитрий СоловьевПРО ВСЕХ, кто ворует У НАРОДА, путем разворовывания бюджета и не исключая монопольное поднятие цен, доступно излагаю ?ИИринаКремлеботы -очень нужные ребятки ,ведь через них власть всё честно доказывает о себе ,и через них ,в частности ,она доказала ,что плевать ей на то ,что при ней народ восьмой год нищает после того , как у власти стали заканчиваться огромные халявные доходы от вывоза природных ресурсов ,и Путин сам в 2012 году в своей речи о "калошах " признал ,что в России экономический кризис . И с тех пор власть не сделала ничего ,чтобы повысить доходы народа .Ritchie BlackmoreВы преувеличиваете "роль" ботов на коротком поводке. Без них всё решается и реализуется. Эту свору на пушечный выстрел не подпустят к тем "патриотам, которые "рулят". Сброд находится на самом дне гнилого болота. Пустое место. Гиены.ИИринаПлатные пропагандисты власти -это "зеркало " власти . Если власть знает ,что она работает на благо страны и народа ,то её пропагандисты -это "облико морале ", и восхваляют власть за то , что она сделала для страны и народа ,а если власть знает ,что она действует во вред стране и народу ,то и её пропагандисты -вот такое тупое, злобное ,агрессивное быдло и хамы ,как кремлеботы .Ирина52Если власть работает против народа, ее пропаганда строится на тезисе: народ сам во всем виноват, если не понимает, как хорошо он живет. Вот проведем очередную реформу - народу мало не покажется...Лариса ФомичеваЭто уже традиция: какую тему не обсуждай,обязательно вылезет мухосранское быдло со своими оскоблениями.Ritchie BlackmoreДа, боты они такие. Отрабатывают свою свободу воплями за ер. Всё лучше. чем за "закладки" сидеть лет 8.Лариса ФомичеваУ тебя на аве,как я посмотрю,Ричи Блэкмор? Обожаю его,как гитариста.https://www.youtube.com/watch?v=tKf7oYywdS8Ritchie BlackmoreВеликолепен.Лариса ФомичеваСовершенно верно.Поэтому я и считаю их классический состав самым лучшим:Гиллан,Пэйс,Гловер,Лорд,Блэкмор.Ritchie BlackmoreИмена то какие! https://youtu.be/XgaYEv4ZIpwЛариса ФомичеваА мне вот эта композиция очень нравится https://www.youtube.com/watch?v=X_2yrwfapjQRitchie BlackmoreМного замечательного. И не только у Deep purple. Приходите в гости. Там есть всякие разности.Комментировать
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