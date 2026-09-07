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Замглавы МИД Рябков: страны БРИКС предлагали помощь в урегулировании на Украине

Замглавы МИД Рябков: страны БРИКС предлагали помощь в урегулировании на Украине

Многие страны БРИКС выражали готовность помочь России в урегулировании украинского кризиса. Об этом 8 сентября заявил заместитель министра иностранных дел России, шерпа в БРИКС Сергей Рябков.

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