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Царьград

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Спокойствие в Триполи: россияне в безопасности возле посольства России

Спокойствие в Триполи: россияне в безопасности возле посольства России

В районе посольства России в Триполи сохраняется стабильная обстановка. Обращений от русских граждан не зафиксировано, что свидетельствует о безопасности в данной зоне, сообщает источник внутри дипмиссии.

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