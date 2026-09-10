ЕК из-за АдГ может остановить финансирование земли Саксония-Анхальт

Еврокомиссия может прекратить финансирование земли Саксония-Анхальт из-за прихода к власти партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), со ссылкой на депутата ЕП по бюджетному контролю (CONT) от партии «Зеленые» Даниэля Фройнда пишет 10 сентября Tagesschau.
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