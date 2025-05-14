Из-за затяжных дождей в Омске снова затопило трамвайные пути. Поэтому временно изменены маршруты трамваев: - трамваи № 7 последуют по схеме «Пос.
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Из-за затяжных дождей в Омске снова затопило трамвайные пути. Поэтому временно изменены маршруты трамваев: - трамваи № 7 последуют по схеме «Пос.