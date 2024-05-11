Дата Антипасхи, или Красной горки в 2024 году, чем отличаются эти праздники Алёна ЮрьеваКаждый год в России на первое воскресенье после Пасхи народ отмечает древний и многогранный праздник, известный как Красная горка, или Антипасха.
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