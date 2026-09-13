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Царьград

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Наталия Ершова рассказала о признаках задержки речи у детей

Наталия Ершова рассказала о признаках задержки речи у детей

Невролог Наталия Ершова из Института Н.Н. Пирогова определила признаки задержки речи у детей, требующие обращения к специалистам.

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