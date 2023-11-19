В Крыму состоялась акция, посвященная Дню памяти жертв ДТП

В Севастополе прошла акция, посвященная Всемирному Дню памяти жертв ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции и юные инспекторы дорожного движения раздавали водителям и пешеходам поделки в виде ангелов, символизирующих защиту и безопасность на дороге.
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