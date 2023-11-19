В Крыму состоялась акция, посвященная Дню памяти жертв ДТП

В Севастополе прошла акция, посвященная Всемирному Дню памяти жертв ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции и юные инспекторы дорожного движения раздавали водителям и пешеходам поделки в виде ангелов, символизирующих защиту и безопасность на дороге.