«Балтика» выбила «Спартак» из Кубка, Дегтярев утвержден министром спорта, «Сити» в шаге от титула, Володин ругает лимит, поражение Медведева в Риме и другие новости

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Комментарии
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Максим Комаров
Давайдосвиданья, глупая потная лошадь!
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51 мин.
Максим Комаров
В Калининграде было 30 тысяч, в СПБ - 51. Это, примерно, 6-7 аудиторий на Спартак. И с чего это Москва думает, что в Лужниках не будет аудитории?! Словами Романа Широкова: дома сиди! Москва.
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49 мин.
Максим Комаров
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31 мин.

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