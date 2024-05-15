«Балтика» выбила «Спартак» из Кубка, Дегтярев утвержден министром спорта, «Сити» в шаге от титула, Володин ругает лимит, поражение Медведева в Риме и другие новости

Максим Комаров

В Калининграде было 30 тысяч, в СПБ - 51. Это, примерно, 6-7 аудиторий на Спартак. И с чего это Москва думает, что в Лужниках не будет аудитории?! Словами Романа Широкова: дома сиди! Москва.