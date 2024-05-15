«Балтика» выбила «Спартак» из Кубка, Дегтярев утвержден министром спорта, «Сити» в шаге от титула, Володин ругает лимит, поражение Медведева в Риме и другие новости

1. «Балтика» сыграет в суперфинале Фонбет Кубка России – команда Сергея Игнашевича выбила «Спартак» (1:0) в финале Пути регионов благодаря голу Андраде на 4-й минуте.
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