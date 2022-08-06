5-й тур группового этапа Кубка Казахстана. «Атырау» сыграет с «Аксу», «Актобе» против «Мактаарала»

Сегодня пройдут два матча 5-го тура группового этапа Кубка Казахстана. Группа А «Атырау» – «Аксу» – 19:00 Таблица в группе: «Кайрат» – 10 (4), «Ордабасы» – 6 (4), «Атырау» – 6 (4), «Аксу» – 1 (4).
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