Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

33 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Шемисова
    Точно -  любители кормить собак привели их увеличению поголовья, домашняя собака почти сразу погибает, а вот уличные ...Вопрос дня: можно...
  • Элеонора Коган
    Надо остановить беспредел. Там сидят самые настоящие фашисты и садисты, живодёры. По всем каналам надо распространить.Астраханские акти...
  • Элеонора Коган
    Садист. Тебя бы отравить в первую очередь, мразь вонючая, а невинных собачек.Астраханские акти...

В Астрахани осудили восьмерых участников организованной наркогруппы

В Астрахани осудили восьмерых участников организованной наркогруппы

В составе группы были как мужчины, так и женщины. Шесть астраханцев и двое жителей других регионов были завербованы оператором интернет-магазина в качестве оптовых и розничных закладчиков наркотических средств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх