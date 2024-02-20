В Астрахани осудили восьмерых участников организованной наркогруппы

В составе группы были как мужчины, так и женщины. Шесть астраханцев и двое жителей других регионов были завербованы оператором интернет-магазина в качестве оптовых и розничных закладчиков наркотических средств.
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