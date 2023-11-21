Эндокринолог предупредила об опасности интервального голодания

# Эндокринолог предупреждает об опасности интервального голодания Эндокринолог из Европейского медицинского центра (EMC) Юлия Катхурия предупредила о том, что неправильное применение интервального голодания может привести к возникновению желчнокаменной болезни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии