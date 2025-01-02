Связанным с терактом в «Крокусе» боевикам грозит 15 лет тюрьмы в Турции

Пятерым обвиняемым в связях с исполнителями теракта в торгово-выставочном центре «Крокус Сити Холл» — Хофизжону Усмонову, Мутеулло Асоеву, Рахматулло Саликову, Мухаммадрахиму Фаизову и Хамзе Мухаммеду, грозит от 7,5 до 15 лет тюрьмы.