Минобороны показало пункт управления боем в районе Курахово

Бойцы группировки войск «Юг» уничтожают вражеские цели после освобождения Курахово. Подразделения 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии наступают вглубь обороны ВСУ в ДНР.
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