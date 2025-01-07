Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Evgenija Palette
    Да ПЛЯШЕТ ОН КРАКОВЯК НА ПУЗЕ ПЕРЕД УКРАИНСКОЙ ХУНТОЙ... Боится, сука, что воевать придется. Только русские ничего не...Лукашенко опасает...
  • Eduard
    Чего бояться? Хунту бьют,неужели он думает,что Украина Белорусь с Россией победит?Лукашенко опасает...
  • Харченко Александр
    Батька и тут хитрит, не может без этогоЛукашенко опасает...

Минобороны показало пункт управления боем в районе Курахово

Минобороны показало пункт управления боем в районе Курахово

Бойцы группировки войск «Юг» уничтожают вражеские цели после освобождения Курахово. Подразделения 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии наступают вглубь обороны ВСУ в ДНР.

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