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Царьград

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Русские войска почти завершили зачистку от ВСУ в Дзержинске, ДНР

Русские войска почти завершили зачистку от ВСУ в Дзержинске, ДНР

Русские войска практически завершили зачистку города Дзержинск (Торецк) в ДНР, оставив ВСУ только небольшие очаги сопротивления у шахты "Торецкая".

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