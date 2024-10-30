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NPR: WP потеряла 10% подписчиков, не выступив в поддержку одного из кандидатов

Американская газета The Washington Post (WP) потеряла уже около 10% своих подписчиков из-за того, что издание в своих публикациях не выражает поддержку кандидату в президенты США ни от демократов, ни от республиканцев.

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